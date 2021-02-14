اليوم السابع
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بنجلادش تنقل المزيد من مسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية

الأحد، 14 فبراير 2021 04:31 م
بنجلادش تنقل المزيد من مسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية الروهينجا
(رويترز)

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 قال مسؤولان اليوم الأحد إن بنجلادش ستبدأ في نقل ما بين ثلاثة آلاف و أربعة آلاف لاجئ من مسلمي الروهينجا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين على الرغم من المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة.

ونقلت داكا نحو سبعة آلاف شخص إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر  الماضي ، من المخيمات على الحدود مع ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية على سفوح التلال.

وقال الكومودور البحري راشد ستار من الجزيرة إنه سيتم نقل اللاجئين الروهينجا إلى بهاسان شار بحرا يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكدت بنجلادش إن عملية نقل الروهينجا طوعية لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

ورفضت الحكومة مخاوف بشأن سلامة اللاجئين في هذه الجزيرة وأشارت إلى قيامها ببناء تحصينات ضد الفيضانات بالإضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء مستشفيات ومراكز للأعاصير.

وتعرضت بنجلادش لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إغاثة أخرى بشأن نقل اللاجئين.

 


الروهينجا

بنجلادش

لاجئين

اضطهاد الروهينجا

أقلية مسلمة

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