وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الدفعة الثانية من لقاح (فايزر - بيونتيك) المُضاد للفيروس وصلت عبر مطار مسقط الدولي الليلة الماضية وتضمنت 17 ألفًا و550 جرعة، مشيرة إلى أنه تم توزيع اللقاح فور وصوله إلى مراكز محدّدة مُسبقًا على مستوى محافظات السلطنة.