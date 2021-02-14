اليونان تسجل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة

كتب أحمد عرفة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أنها سجلت 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية جائحة كورونا بلغ 172128​​​ حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6126 حالة، مع الإشارة إلى أن متوسط أعمار المتوفين هو 79 سنة.

وأضافت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان أن 301 شخص يخضعون للتنفس الاصطناعي في وحدات العناية المركزة ويبلغ متوسط أعمارهم 70 سنة، لافتة إلى أن 1218 شخصا غادروا وحدات العناية المركزة منذ بداية الجائحة بعد تحسن حالتهم الصحية.