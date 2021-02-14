المكسيك تتلقى الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد كورونا نهاية الأسبوع المقبل

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى المكسيك نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية سجلت لقاح "سبوتنيك V"، وذلك في إطار إجراءات سريعة المسار، دون اختبارات سريرية إضافية داخل البلاد.

كان المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف كشف أعلن في 4 فبراير، عن خطط لتوريد لقاح "سبوتنيك V" للمكسيك، مشيرا إلى أن السلطات الصحية المكسيكية عقدت صفقة مع الصندوق لشراء 24 مليون جرعة من اللقاح الروسي.