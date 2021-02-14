اليوم السابع
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المترو: مستمرون فى تطبيق الغرامة على مخالفى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات

الأحد، 14 فبراير 2021 02:00 م
المترو: مستمرون فى تطبيق الغرامة على مخالفى ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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 أكدت شركة المترو استمرارها فى تطبيق غرامات فورية على المخالفين لقرار ارتداء كمامات خلال دخول المحطات واستقلال خطوطه قدرها 50 جنيها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك شرطة المترو.

 

وأضافت شركة المترو أن هناك تشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.

 

 واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

 

ولفتت شركة المترو إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.

 


المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

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