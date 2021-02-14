العثور على جثة غريق بالدقهلية.. وشقيقه لم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالي قرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على جثة غريق داخل مياة البحر الصغير، حيث تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة لمامور مركز المنصورة، بالعثور على جثة كافية بمياة البحر الصغير المارة أمام قرية الريدانية.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وبالفحص وبمناظرة الجثة تبين أنه لشخص يدعي عبد الهادي احمد الحديدي 43 سنة عامل تريكو، مقيم قرية سلامون القماش ويرتدي ملابسه كامله ولايوجد به إصابات وبحوزته 80 جنيها، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال شقيقه ياسر 42 سنة عامل تريكو، أكد بأن شقيقه معتاد رياضة المشي على طريق المنصورة دكرنس بحوار الترعة المشار إليها، ودائما مان يتوضئ من مياة الترعة، وتوقع بأن يكون انزلقت قدماه وسقط فى المياه، وهو لا يجيد السباحة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث أو يشتبه فيه جنائيا، وبسؤال زوجته 37 سنة، أكد ذات المضمون، واوضحت بأن زوجها خرج بعد الفجر وقال لها إنه سوف يقوم بممارسة رياضة المشي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.