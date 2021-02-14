الصحة السعودية: تمديد الإجراءات الاحترازية يهدف لتصحيح المنحنى الوبائى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة السعودية، أن تمديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد يهدف لتصحيح المنحنى الوبائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: مررنا بمرحلة فيها نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابعت وزارة الصحة السعودية: تمت عودة توريد اللقاحات لتوزيعها على مختلف المناطق.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أن حالات الشفاء من المرض بلغت 282 حالة و بلغت حالات الوفاة 4 أشخاص.

وذكرت الوزارة، حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية) أن مدينة الرياض تتصدر المناطق بـ 167 إصابة جديدة بكورونا ، مضيفة أن 10 مناطق في المملكة سجلت أقل من 10 حالات في كل منطقة منها .. موضحة أن 84% من الحالات الجديدة سجلت في الرياض والشرقية ومكة.