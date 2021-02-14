السيطرة على حريق داخل "كافتيريا" بشارع سياحى فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على حريق نشب بـ"كافتيريا" فى شارع سياحى مجاور لمول شهير بشارع طرح البحر فى نطاق حى الشرق، دون وقوع أى إصابات.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا باشتعال النيران فى مقهى فى شارع سياحى مجاور لمول شهير بشارع طرح البحر، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى المقاهى المجاورة، دون وقوع أى إصابات.

وجارى حصر التلفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعرف على أسباب الحريق.



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