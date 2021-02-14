"السراج" يغادر ليبيا ويكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسى

نقلت قناة العربية الحدث، عن مصادر ، أن فايز السراج ، غادر ليبيا وكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسي الليبيى ، ولم توضح القناة أى وجهة رحيل السراج .
وقال المنفى - فى تغريدة له بموقع "تويتر" أوردتها بوابة أفريقيا الإخبارية ، السبت - "التقيت اليوم خلال زيارتى لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبى لمناقشة التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها فى الأيام القادمة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".
وأكد مصدر بمجلس النواب بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، والتى ستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسى الليبى الأخيرة بجنيف.
وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفى جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام (زووم) المعتمد من البعثة.
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