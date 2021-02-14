"السراج" يغادر ليبيا ويكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسى

كتب سمير حسنى

نقلت قناة العربية الحدث، عن مصادر ، أن فايز السراج ، غادر ليبيا وكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسي الليبيى ، ولم توضح القناة أى وجهة رحيل السراج .

وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى ، بحث أمس السبت ، مع وفد من أعضاء مجلس النواب التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة .