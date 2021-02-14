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الزراعة البولندية تكتشف سلالة من كورونا فى حيوان المنك يمكن انتقالها للبشر

الأحد، 14 فبراير 2021 04:00 ص
الزراعة البولندية تكتشف سلالة من كورونا فى حيوان المنك يمكن انتقالها للبشر تطعيم كورونا
كتب أحمد علوى

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أعلنت وزارة الزراعة البولندية أمس السبت أن سلالة من فيروس "كورونا" اكتُشفت، نهاية الشهر الماضي، في مزرعة لتربية حيوان المنك قادرة على الانتشار مباشرة من الحيوان للإنسان والعكس.
 
وقالت الوزارة - في بيان - إن سلالة المنك ليست مطابقة لأي من السلالات الجديدة التي اكتُشفت في أجسام البشر، لكنها تعود إلى سلالة تنتشر بين الحيواناات معروفة جيدا لعلماء الوبائيات، مشيرا إلى أنها تختلف عن السلالة التي اكتُشفت في حيوان المنك في الدنمارك، حسب ما نقلت صحيفة "ذا فرست نيوز" البولندية عبر موقعها الإلكتروني.
 
وأضاف البيان أن "الخبرة السابقة من الدنمارك ونذرلاند (هولندا) تشير بوضوح إلى إمكانية انتقال الفيروس إلى البشر والعكس.
 
وجرى التعرف على فيروس "كورونا" في حيوان المنك بعدد من الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك ونذرلاند وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والسويد.
 
 

الزراعة البولندية

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