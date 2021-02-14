الرجال الأكثر شراءً لهدايا عيد الحب فى العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شوارع مدينة العريش بشمال سيناء عروضا لهدايا عيد الحب، و تسابق أصحاب المكتبات ومحلات بيع الهدايا فى إبرازها أمام الجمهور، وأكد اصحاب المحلات، لـ"اليوم السابع"، انه حتى منتصف اليوم، سجلت ملاحظة أن الغالبية من المترددين لشراء الهدايا هم من الأزواج ومن مختلف الأعمار .

وقال أحمد الحارون، أحد أصحاب المحلات، أن بداية اليوم شهدت إقبالا يعتبره الأفضل، لافتا إلى أن أكثر ما شهد إقبالا من الزبائن هى الهدايا التقليدية وهى "الدباديب والقلوب ".

أضاف أنهم يعتبرون المقياس لحركة الإقبال على شراء هدايا عيد الحب توقيت ما بعد الغروب، حيث هى عادة اهالى العريش فى التسوق .

وأكد سعد عز الدين، أحد أصحاب المحلات، أنه وزملاءه باعة الهدايا يعتبرون أن هذا اليوم موسم يحضرون له قبل موعده بأيام، ويحاولون خلاله بيع كل الهدايا حتى لا تبقى راكدة طوال العام .

وتابع أنه قبل هذا اليوم بأسبوع جهز بضاعته، نظرا لظروف الشحن والنقل ودخول البضائع للمدينة .

وأضاف أنه إلى جانب القلوب والدباديب، يتم بيع الأنتيكات والعطور، لافتا إلى أن ملاحظته أن "الرجال" حتى الآن يسجلون نسبة الأكثر فى شراء هدايا عيد الحب وهم أزواج ومن مختلف الأعمار.

واشار إلى أن أسعار الهدايا هذا العام أقل من العام الماضى، وأن احتفال أهالى العريش بعيد الحب ليس بجديد ومنذ سنوات مضت يتم الاحتفال وشراء الهدايا، وتابع " انه كان فى السابق احتفال أكثر، حتى من محدودى الدخل الجميع يريد ان يدخل الفرحة على أسرته فى هذا اليوم" وقال إن رسالته من العريش لكل الناس فى هذا اليوم يدعوهم للتمسك بالحب حب الناس لبعضها .

وأكد سامى حسن موظف، انه فى هذا اليوم حرص على شراء هدية لزوجته وابنته المتزوجه فى رسالة محبة منه لكل أسرته .

وشهدت مقاهى العريش تخصيص أماكن للاحتفال بعيد الحب هذه الليلة .