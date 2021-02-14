الجيش اليمنى: طيران التحالف يدمر تعزيزات كانت فى طريقها للحوثيين غرب مأرب

كتب أحمد عرفة

أكد الجيش اليمني، أن طيران التحالف العربى في اليمن يدمر تعزيزات كانت في طريقها للحوثيين غرب مأرب، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق كبدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية، بعدما حاولت التقدم لشن هجوم على عدد من المواقع في منطقي قريضة والأوشال جنوبي محافظة مأرب.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المعارك تواصلت في جبهات مديريات صرواح غرب المحافظة، والتي واصلت فيها قوات الجيش إلحاق خسائر فادحة للميليشيا الحوثية في العتاد والأرواح.

كما تمكن الجيش اليمني في الجبهة من إسقاط طائرة مسيّرة (مفخخة) تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة ذاتها.