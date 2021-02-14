الجزائر تمدد حظر التجوال فى 19 ولاية من بينها العاصمة لمدة 15 يوما

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قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) اليوم الأحد تمديد حظر التجوال المفروض في 19 ولاية من بينها العاصمة من 10 ليلا إلى 5 فجرا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة 15 يوما.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية.. فإن القرار يشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان.

وتضمن البيان قرارا بالفتح الكلي لكافة المساجد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة، وفتح أسواق السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما، وانتهاء تحديد أوقات بعض الأنشطة التجارية.

كما قررت الحكومة الجزائرية إعادة فتح المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهي مع التقيد بالإجراءات الوقائية، وعودة النشاطات الفندقية عدا إقامة الأعراس والحفلات، مع الفتح التدريجي والخاضع للمراقبة للمحطات الجهوية ومراكز العلاج بمياه البحر.

وبحسب البيان فإن الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ بداية من الغد.