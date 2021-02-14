التصريح بدفن جثة عجوز لقيت مصرعها مختنقة داخل فيلا فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة بدفن جثة عجوز لقيت مصرعها عقب اشتعال النيران فى فيلا تقطن بها في الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من النجدة بنشوب حريق في فيلا بالشارع المشار إليه وانتقلت سيارات الإطفاء.

وتبين نشوب حريق في فيلا مقسمة إلى وحدات سكنية، واندلاع النيران في شقة بالطابق الثاني نتج عنها مصرع سيدة تبلغ من العمر 75 سنة اختناقا بالدخان داخل دورة المياه.

وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف الثلاث والصالة، وتمت محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.