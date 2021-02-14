التحالف بقيادة السعودية: اعتراض طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط

وكالات الأنباء

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، حسب وكالة الأنباء السعودية، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخخة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

وكان قد نقل التليفزيون السعودي عن التحالف قوله، إنه دمر خمسة ألغام زرعتها الجماعة المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وأضاف التليفزيون أن الألغام إيرانية الصنع من نوع "صدف" وقال إن التحالف دمر نحو 163 لغما بحريا في المجمل زرعها الحوثيون.