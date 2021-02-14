وأضافت "أن الإرهابيين مطلوبون لانتمائهم لداعش، وتمت عمليات إلقاء القبض وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".