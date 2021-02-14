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الإمارات تسجل 3167 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة و 5059 حالة شفاء

الأحد، 14 فبراير 2021 12:18 م
الإمارات تسجل 3167 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة و 5059 حالة شفاء كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد اليوم الأحد، تسجيل 3167 إصابة جديدة و 13 وفاة و 5059 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، أن عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19" التى تم تقديمها فى دولة الإمارات منذ انطلاق حملة تقديم اللقاح بلغ 5 ملايين و5 آلاف و264 جرعة، لافتة إلى أن معدل توزيع اللقاح 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الوزارة  - أن ذلك نتاج جهود القطاع الصحى ووعى مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة " كوفيد 19 " والمضى قدما نحو التعافي.

وقالت الوزارة إن الوصول إلى هذا العدد يعد إنجازا يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع.

وأضافت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود الحثيثة للفرق الطبية التى تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة التى تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة فى الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

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