اليوم السابع
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الأمم المتحدة لحفظ السلام تهنئ الجنود فى البعثات بعيد الحب

الأحد، 14 فبراير 2021 09:25 ص
الأمم المتحدة لحفظ السلام تهنئ الجنود فى البعثات بعيد الحب قوات حفظ السلام
كتبت - هند المغربي

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نشرت إدارة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لتهنئة الجنود في بعثات حفظ السلام المختلفة بعيد الحب.

وقالت إدارة حفظ السلام فى تدوينتها " يتمركز حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم ، والعديد منهم في أماكن نائية ومعزولة، اليوم وكل يوم ، نشكرهم على خدمتهم وتضحياتهم" عيد حب سعيد " حيث يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب.

قوات حفظ السلام هي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه.


حفظ السلام

مجلس الامن

الأمم المتحدة

عيد الحب

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