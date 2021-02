الأمم المتحدة لحفظ السلام تهنئ الجنود فى البعثات بعيد الحب

نشرت إدارة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لتهنئة الجنود في بعثات حفظ السلام المختلفة بعيد الحب.

وقالت إدارة حفظ السلام فى تدوينتها " يتمركز حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم ، والعديد منهم في أماكن نائية ومعزولة، اليوم وكل يوم ، نشكرهم على خدمتهم وتضحياتهم" عيد حب سعيد " حيث يحتفل العالم اليوم 14 فبراير بعيد الحب.

UN Peacekeepers are stationed across the world, many of them in remote and isolated places.



Today and every day, we are thankful for their service and sacrifice. 💙 #ServingforPeace #ValentinesDay pic.twitter.com/9LyKW2eOaI