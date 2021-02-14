استمرار حبس سيدة وزوجها لاتهامهما بترويج الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة وزوجها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعى.

واعترفت المتهمة، أمام فاضي المعارضات بارتكابها الواقعة، وأنها اعتادت ممارسة الأعمال المنافية للآداب في شقة الزوجية ومع الزبائن في بيوتهم مقابل أجر مادي يحصل عليه زوجها.

وكشفت المتهمة خلال تحقيقات النيابة، أنها لم توافق على ممارسة الرذيلة إلا بعد تهديد زوجها لها بفيديو إباحي معاها لا يظهر فيه وجهه، ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ليفضحها، وكان يجبرها على مشاهدة الأفلام الإباحية معه وتقليدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمة وزوجها في منطقة مصر القديمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.