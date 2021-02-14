استقالة مسئول إعلامى بالبيت الأبيض بعد تهديده لصحفية كشفت عن علاقته بأخرى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن نائب السكرتير الصحفى بالبيت الأبيض تى جيه داكلو، الذى هدد صحفية سألته عن علاقته بصحفيى آخرى، قد استقال من منصبه.

وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى بيان إنه تم قبول استقالة داكلو بعد نقاش معه مساء أمس، مضيفة أن هذه المحادثة حدثت بمساندة رئيس موظفي البيت الأبيض.

وأصدر داكلو بيانا على تويتر قال فيه إن يعلم أن الأمر كان مروعا، ولا يمكن استعادته، لكنه يعرف أيضا أن بإمكانه أن أتعلم منه والقيام بما هو أفضل.

وكان قد تم إيقاف داكلو عن العمل بدون أجر يوم الجمعة بعدما نشرت صحيفة "فانتى فير" قصة فى وقت سابق أن صحفية من مجلة بولتيكو كانت تعمل على مقال عن علاقته الرومانسية بصحفية تعمل فى موقع إخبارى أخر.

ورأى عدد من مسئولي البيت الأبيض، أن الوقف عن العمل لمدة أسبوع ليس كافيا، فيما قال مصدر أخر مطلع على الوضع أنه أحدا لم يعرب عن تلك المشاعر بشكل مباشر بقيادة مكتب الاتصالات والإعلام.

وقال المصدر، إن استقالة داكلو كانت ناجمة عن إدراك من قبل قيادة الصحافة والإعلام أنهم بحاجة لإجراء حوار معه بشان ما هو أفضل للرئيس بايدن، ما إذا كان بقائه فى منصبه يمثل المعيار الذى تحاول هذه الإدارة ضبطه. وعلم بايدن بالموقف الخاص بداكلو مساء أمس السبت، وفقا لمسئول البيت الأبيض. وايد الرئيس قراره بالاستقالة.

وقالت جين ساكى، إن داكلو اعتذر عن تعديد لصحفية بولتيكو تارا بالميرى حول الواقعة. . وكانت بالميرى قد ذكرت أن داكلو على علاقة بصحيفة موقع أكسيوس ألكسى ماكموند.