إندونيسيا تسجل نحو 7 آلاف حالة إصابة و247 وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 6 آلاف و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و247 حالة وفاة ناجمة عنه.
وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة (كوفيد-19) في البلاد بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليون و217 ألفا و468 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 33 ألفا و183 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".
يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.
إندونيسيا تسجل نحو 7 آلاف حالة إصابة و247 وفاة بكوروناالأحد، 14 فبراير 2021 06:17 م
كورونا فى إندونيسيا - أرشيفية
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 6 آلاف و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و247 حالة وفاة ناجمة عنه.
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