اليوم السابع
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إصابة شاب دهسه قطار قصب ببتر فى الساق بقنا

الأحد، 14 فبراير 2021 10:15 م
إصابة شاب دهسه قطار قصب ببتر فى الساق بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تعرض شاب لبتر في الساق، اليوم الأحد، إثر حادث دهس قطار قصب له بعزبة العبيد في قرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد إصابة شاب ببتر في الساق، إثر حادث دهس قطار قصب بقرية الجمالية في قوص وتحويله إلى المستشفى.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد كمال مدبولي، 23 عاما، ببتر في الساق الأيسر، إثر دهسه من قِبَل قطار قصب في قرية الجمالية بقوص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب لمستشفى الأقصر العام.


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