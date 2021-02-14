إجراء 14 عملية جراحية فى يوم واحد بمستشفى النصر للأطفال ببور سعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مستشفى النصر التخصصى للأطفال بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، اليوم الأحد، إجراء 14 عملية جراحية وإجراء طبى فى يوم واحد

وأشارت مستشفى النصر فى بيان لها، إلى أنه بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بإنهاء قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعى هيئة الرعاية الصحية، فقد أجرى فريق المستشفى حزمة من الجراحات والإجراءات الطبية بلغ عددها 14 عملية فى يوم واحد، ومنها الذى يجرى لأول مرة بمصر.

وأكدت المستشفى، أن فريق الدكتور مجدى يعقوب بقيادة دكتور عبد الرحمن العفيفي، رئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدى يعقوب ومستشفى النصر التخصصى وفريقه المعاون، أجروا توسعة للشريان الرئوى لطفل يبلغ من العمر شهرين، وكان يعانى من ضيق حرج بالشريان الرئوى، وذلك عن طريق القسطرة باستخدام البالون، كما تم غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل يعانى من PDA، وحالتين منظار بالموجات الصوتية للقلب

وأضافت أن فريق الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقسطرة وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية بمستشفى النصر، استقبلوا 3 حالات قسطرة طوارئ من المستشفيات الأخرى ، وحالتين إنسداد تام مزمن للشرايين التاجية، وحالة تصوير طبى داخل الشرايين التاجية مع تركيب دعامة، وتوسيع وتركيب دعامة باستخدام تقنية الشنيور الطبى والتى تجرى لأول مرة بمصر، كما قام فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور كرم الصايم، رئيس قسم جراحة القلب وفريقه بإجراء 3 حالات جراحات لأطفال يعانون من فتق.