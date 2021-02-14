أخبار مصر.. التعليم العالي تعلن استئناف الدراسة بالتيرم الثانى بعد إجازة نصف العام

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان التعليم العالي استئناف امتحانات التيرم الأول بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، فضلاً عن تقارير سياسية، واقتصادية، ورياضية، وفنية، متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

رئيس النواب: مبنى المجلس بالعاصمة الإدارية إعجاز.. والسيسي راعى التنمية

أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تشرفه أمس السبت بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد.

التعليم توضح مصير الطالب المصاب بكورونا من امتحان الترم الأول.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير الطالب الذى سيكون مصابا بكورونا أو مخالطا لشخص مصاب بوقت انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 28 من فبراير الجارى، مؤكدة أن المصاب بكورونا لا ينزل للامتحان ولن يسمح له بالتواجد، مشددة على أن الإصابات التى حدثت فى إجازة نصف العام سببها تواجد الطلاب فى المقاهى والشوارع بدون تطبيق أى إجراءات احترازية والدروس الخصوصية.ر

وزير الإسكان يكشف تفاصيل وحجم المشروعات الجارى تنفيذها بمدينه ٦ أكتوبر الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالي الوحدات السكنية التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر الجديدة حتى الآن بلغ نحو 75288 وحدة سكنية متنوعة بمشروعات (الإسكان الاجتماعي – سكن مصر – سكن كل المصريين)، وذلك رغم حداثة نشأة المدينة خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن المدينة شهدت طفرة في مشروعات الإسكان بجانب تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والمرافق، وطرح قطع أراضٍ متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بالمدينة، وتوفر فرص العمل.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

الحكومة تنفى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم

نفت الحكومة صحة ما يتم تداوله من رابط جديد على تطبيق "واتس آب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا.

الحكومة: 4.3 مليار جنيه منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض جروبات تطبيق "واتس آب" رابطًا جديدًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريًا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أن مبلغ الـ 500 جنيه الذى يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع.

"التعليم العالى" تعلن استئناف امتحانات التيرم الأول بعد إجازة الفصل الدراسى الأول.. التيرم الثانى يبدأ 27 فبراير بنظام "الهجين".. تطبيق القرار على الجامعات الخاصة.. والخريطة الزمنية للعام الجامعى الخميس المقبل

كشفت وزارة التعليم العالى، عن تفاصيل استئناف العام الدراسى وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والتى اتخذت قرارا بمد إجازة منتصف العام الدراسى اسبوعا جديدا، وأكدت وزارة التعليم العالى أنه سيتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

مجلس النواب يواجه مسئولى 6 وزارات بالحكومة و8 محافظات بـ 18 اقتراحا من الأعضاء ..لجنة الشكاوى تناقش غلق المواقع الإباحية وتطبيقات نشر العنف..ومشكلات المستشفيات ونقص الأجهزة الطبية وخطوط التليفون الأرضى

تناقش لجنة الاقتراحات، والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، 18 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب ، موجهة للحكومة، بشأن مشكلات قطاعات الصحة والكهرباء، والاتصالات وتوصيل خطوط التليفون الأرضي، وحل مشكلات شبكة الانترنت، ومطالب بغلق الصفحات والمواقع الإباحية.

وينعقد الاجتماع بحضور مسئولي وزارات (الاتصالات، والمالية، والتخطيط، والصحة، والكهرباء، والتنمية المحلية)، ومسئولي محافظات (الدقهلية، والبحيرة، والفيوم، والمنيا، وكفر الشيخ، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية).

الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة وسقوط أمطار بدءا من الثلاثاء

نفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتعرض مصر لعاصفة ثلجية أو عاصفة "تنين" خلال الأيام المقبلة.

وزير التموين يعلن انطلاق معارض أهلا رمضان بداية أبريل بتخفيضات تصل لـ 30%

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، مطالبا الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين لافتا إلى أنه من المخطط بدأ تلك المعارض فى مطلع شهر ابريل على أن يكون المعرض الرئيسى بالمركز الدولى للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

الزمالك يعلن انتهاء أزمة الحجز على الأرصدة خلال ساعات بعد تدخل الدولة

أعلن عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن أزمة الحجز على أرصدة القلعة البيضاء فى طريقها للحل خلال ساعات بعد تدخل الدولة، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كيك اوف" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لابد أن نشكر اتحاد الكرة على قرار تأجيل مباراة حرس الحدود بكأس مصر، وأن تأتى متأخراً أفضل من ألا تأتى".

"حياة كريمة" مبادرة تاريخية لتطوير الريف المصرى.. أعضاء مجلس النواب: لأول مرة نشهد تطويرا حقيقيا.. دعم الأكثر احتياجا وغير القادرين بإنشاء قرى نموذجية مجهزة بطرق حضارية .. ورفع مستوى الحياة للمواطنين

وصف أعضاء مجلس النواب، مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف لتطوير الريف المصرى بالتاريخية، وأنها ستحدث طفرة نوعية في قرى الريف المصرى، وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير المراكز والقرى ستنقل الريف المصرى لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر نقلة نوعية لم يشهدها الريف من قبل على مختلف المحاور، مؤكدا أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وانشاء قرى نموذجية وسكن يليق بالمواطنين وبكرامة الشعب المصرى.

إصابة 16شخصا فى حادث تصادم بطريق "ههيا- أبوكبير" بالشرقية

أصيب 16 شخصا بمحافظة الشرقية، بكسور وكدمات وإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكى، بطريق " ههيا- أبوكبير" أمام قرية الفريدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

احترس.. طقس شديد البرودة من الثلاثاء حتى الخميس.. منخفض جوى يضرب البلاد.. تراجع كبير فى درجات الحرارة وأمطار ورياح.. والأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لدرجات حرارة غير مسبوقة.. وهذه خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بمنخفض متعمق يتسبب فى انخفاض حاد بدرجات الحرارة ونشاط للرياح وأمطار، فيما تداول رواد التواصل الاجتماعى تساؤلات حول إمكانية تكرار ما أسموها عاصفة التنين .

ونفى الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن تعرض مصر لأيام قطبية باردة للغاية وتسجيل لدرجات حرارة غير مسبوقة على جمهورية مصر العربية أيام 16 و 17 فبراير الجارى .

عيد حب سعيد .. أطرف طرق الاحتفال بيوم الحب فى العالم.. سناجل ماليزيا يكتبن أرقام هواتفهن على برتقال ويرمونه فى النهر.. كوريا الجنوبية تحتفل بكل وجوه الحب فى 14 من كل شهر.. الدنمارك تقيم مهرجان كامل

عيد الحب أو الفلانتين هو مناسبة عالمية تحتفل بها الكثير من دول العالم، وإن اختلف شكل الاحتفال، فليس شرطا أن يفضل الجميع الورد وعلبة الشوكولاتة، فهناك الكثير من التقاليد التى تمنح هذا اليوم تميزا، وتنتقل به بعيدا عن التقليدية.

هناك عدد من الدول التي تحتفل بالحب في شهور مختلفة، ونهج مختلف عن الإصدار الأمريكي، الذي يحل علينا في 14 فبراير، وفي جميع الأحوال يحظى عيد الحب بشعبية في دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، حيث ينفق الأفراد الكثير من أموالهم على الهدايا، كما هو الحال في الولايات المتحدة.

المخرج أمير رمسيس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المخرج أمير رمسيس عن إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن يتلقى بروتوكول العلاج اللازم للتعافي سريعا، وقال أمير رمسيس- عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "إيجابي كورونا.. أرجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".

سيمبا التنزانى يتحدى بطل أفريقيا: سنفوز على الأهلى فى دوري الأبطال

رفع نادى سيمبا التنزانى راية التحدى للنادى الأهلى قبل مواجهة الفريقن بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الكروى الجاري.