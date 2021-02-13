وفاة اللواء محمد صالح مساعد وزير الداخلية الأسبق ونجل شقيقة الإمام عبد الحليم محمود

الشرقية - فتحية الديب

توفى اللواء محمد أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ابن شقيقة الراحل الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر، وسوف تؤدى صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمام مسجد الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود.

وقد وافته المنية صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 73 عاما داخل مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق ، على إثر معاناة مع المرض ، وتحولت مواقع التواصل الإجتماعى إلى دفتر عزاء لأسرة الراحل .

يذكر أن اللواء " محمد أحمد صالح " يحظى بشعبية جارفة داخل أنحاء محافظة الشرقية ، وقضى أكثر من 6 سنوات من حياته الشرطية بقسم ثانى الزقازيق ، وعمل أيضا مأمورا لمركز شرطة أبوحماد ، وتقلد العديد من المناصب الشرطية، منها حكمدار لمديرية أمن جنوب سيناء ، وإختمم خدمته الشرطية بمنصب مساعد وزير الداخلية .