وزير الشباب يشهد فعاليات البطولة العربية لرياضة الرجبى بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية- جاكلين منير

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، فعاليات البطولة العربية للرجبى التى تقام بالإسكندرية، خلال الفترة من 12-13 فبراير الجارى بمشاركة 8 منتخبات على مستوى الرجال 4 منتخبات للسيدات من دول "مصر، الامارات، سوريا، لبنان ، ليبيا، السودان ، فلسطين، العراق .

وأكد الدكتور أشرف صبحى، اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة فى مصر، خلال تهنئته للنادى الأهلى بفوزه، على أهمية الاهتمام بالشباب المصرى و الرياضة ، لتحقيق نهضة رياضية ، ووزارة الشباب تعنى خصيصا بالشباب فى كل المراحل السنية ومطالب كل مرحلة، ووضع خطة استراتيجية للمستهدف الوطنى وتلبية احتياحات الشباب وفق التحديات الحالية ، من الخارج و الداخل منها تحديات ديمغرافية وسياسية و اقتصادية ، و لكن الدولة المصرية تتجه فى اتجاة بناء دولة عصرية حديثة وبناء المشروعات العملاقة ومواجهه أزمة فيروس كورونا، ووزارة الشباب تفتح أبوابها للشباب لبناء رؤية جديدة حديثة تأتى من الشباب إلى القيادات لتدريب القدرات الشبابية.