والدة طفل مصاب بمرض نادر فى كفر الشيخ تروى مأساة نجلها.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعيش أسرة الطفل كريم ياسر الصياد، 5 سنوات حياة بائسة، لإصابة الطفل بمرض نادر، فلا يستطيع الحركة ولا الجلوس ولا المشى، فاضطرت الأسرة لتغطية يديه وقدميه.

توجهت به الأسرة لدى عدد من الأطباء سواء متخصصى الأطفال أو متخصصى الأعصاب، ولم يتعرف الأطباء طوال 4 سنوات و8 أشهر على حالته ولم يستطيعوا تشخيص حالته، ومع كثرة الأدوية التى تناولها الطفل، والحقن تأثر كبد الطفل، وتستغيث الأسرة بوزيرة الصحة، وباللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لإيجاد حل لحالة نجلهم.

قالت والدة كريم ياسر الصياد، إن نجلها يعض يديه وشفتيه، حتى تخرج منها الدماء، وينزل اللحم منهم، حتى أن شفته السفلى متآكلة وكذلك أسنانه السفلى، وتم إجراء الكشف على نجلها عند أكبر أطباء بالقاهرة والإسكندرية ومحافظة كفر الشيخ، إلا أن الجميع أجمع على أن الطفل مصاب بمرض نادر، وحالته فريدة من نوعها فى مصر، معبرة عن أسفها لم تجد من الأطباء من يشخص حالة نجلها.

وأضافت والدة كريم لـ "اليوم السابع"، أنها أجرت العديد من الفحوصات والتحاليل الطبية ولكن جميع الأدوية التى أخذها عبارة عن مهدئات، ولكنها حتى الآن لم تر علاجا لحالته بل تزداد سوءا كل يوم عما قبله، مؤكدة أن حالة الطفل بدأت وكان عموه 4 شهور، وعندما كان عمره عامين، بدأ يأكل لحمه، وهو الآن عمره 5 سنوات، ومع كثرة تناول الأدوية ساءت حالته.

وقالت والدة الطفل، لم تجد استجابة من كل الأدوية والوصفات الطبية لحالة نجلها، فهو لا يستطيع الوقوف أو المشى أو التحكم فى نفسه مثل بقية الأطفال، فحرم نجلها من كل ما يتمتع به الأطفال، ولا تستطيع أن تتركه فلو تركته يمكن أن يبلع لسانه وفى هذه الحالة يموت وحيدها، مطالبة كل الجهات المعنية بمساعدتها فى الوصول لعلاج لحالة نجلها، مؤكدة أنها لو طالت أن تتبرع بأعضائها فى سبيل حياة طفلها لفعلت.

وقال محمد عليبه، جد الطفل كريم، إنهم توجهوا بالطفل لأكثر من مستشفى ونصحهم بعض الأطباء بتوفير جهاز لقدميه يساعدهم فى الحركة، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، مطالبا كل المسئولين فى الدولة بتبنى حالة حفيده، وعلاجه.