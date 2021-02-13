اليوم السابع
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نقل 75 أسرة لمساكن بديل العشوائيات وإزالة المنازل القديمة برأس غارب..صور

السبت، 13 فبراير 2021 01:21 م
نقل 75 أسرة لمساكن بديل العشوائيات وإزالة المنازل القديمة برأس غارب..صور بلوكات بديل العشوائيات بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، استمرار نقل وتسكين مواطني مساكن العشوائيات بالمدينة " عشش البلد" إلي مساكن بديل العشوائيات الجديدة " الروضة " .

وأكد رئيس مدينة غارب، أن تم نقل 75 أسرة لبلوكات بديل العشوائيات حتي اليوم من قاطني  العشوائيات ما قبل 2006، كما تم نقل 10 اسرة لوحدات سكنية بديلة للعشوائيات .
 
وتابع : رئيس مدينة غارب أن جارى استمرار اعمال نقل وتسكين ملاك بمنطقة الخطوره الداهمة " عشش البلد" وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات " حى الروضة" حيث تم اليوم نقل وتسكين اسرتين من ملاك المنطقه العشوائية ذات الخطوره الداهمة من الملاك ما قبل 2006 وتعويض كل منهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات.
 
وأضاف أنه بمجرد نقل الاسر من المناطق العشوائية لبديل العشوائيات يتم إزالة المنازل القديمة بالمنطقة العشوائية حتى لا يتم استخدامها مرة أخري والعودة، موضحا أنه جارى استكمال تسليم المستحقين من ملاك بمنطقة عشش البلد للوحدات السكنية المخصصه لهم .
 
 
 
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بلوكات بديل العشوائيات بغارب (2)
بلوكات بديل العشوائيات بغارب (2)

بلوكات بديل العشوائيات بغارب (3)
بلوكات بديل العشوائيات بغارب (3)
 
 
 
 

 


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