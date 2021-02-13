نقل 75 أسرة لمساكن بديل العشوائيات وإزالة المنازل القديمة برأس غارب..صور

وأكد رئيس مدينة غارب، أن تم نقل 75 أسرة لبلوكات بديل العشوائيات حتي اليوم من قاطني العشوائيات ما قبل 2006، كما تم نقل 10 اسرة لوحدات سكنية بديلة للعشوائيات .

وتابع : رئيس مدينة غارب أن جارى استمرار اعمال نقل وتسكين ملاك بمنطقة الخطوره الداهمة " عشش البلد" وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات " حى الروضة" حيث تم اليوم نقل وتسكين اسرتين من ملاك المنطقه العشوائية ذات الخطوره الداهمة من الملاك ما قبل 2006 وتعويض كل منهم ببلوك بمنطقة بديل العشوائيات.

وأضاف أنه بمجرد نقل الاسر من المناطق العشوائية لبديل العشوائيات يتم إزالة المنازل القديمة بالمنطقة العشوائية حتى لا يتم استخدامها مرة أخري والعودة، موضحا أنه جارى استكمال تسليم المستحقين من ملاك بمنطقة عشش البلد للوحدات السكنية المخصصه لهم .