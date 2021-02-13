وفي سياق متصل .. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 14 مسلحا من حركة طالبان، في إقليم أوروزجان، كما أوضحت أنه تم تدمير كميات من الأسلحة والذخيرة خلال العملية العسكرية.



وفي إقليم هلمند، استهدفت القوات الجوية الأفغانية، معقلا لحركة طالبان مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من الحركة، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع.