مصرع لص صعقا بالكهرباء أثناء محاولته سرقة محول بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من العمر، بالقرب من إحدى المزارع السمكية بمركز إدكو.

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى عاطل ومسجل سرقات يرافقه 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بمحاولة سرقة محول كهربائي بإحدى المزارع السمكية بمركز إدكو أصيب بصعق كهربائي شديد أدى إلى وفاته فى الحال، وأن شركاءه فى الجريمة لاذوا بالفرار بعد اكتشافهم وفاته، خشية ضبطهم من قبل وصول قوات الأمن.

وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين بالشروع فى سرقة محول الكهرباء، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.