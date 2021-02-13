مصادر: وضع 10 عقود تنمية لهيئة البترول بالصحراء الغربية على الإنتاج

كتبت – مروة الغول

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ خطط عمليات التنمية في مناطق مصر البرية والبحرية لزيادة معدلات الانتاج من النفط والغاز الطبيعي.

وقالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إن الهيئة العامة للبترول وقعت 12 عقد تنمية خلال العام المالي2020-2019 وذلك بالصحراء الغربية مع 4 شركات عالمية.

وأضاف المصادر لـ "اليوم السابع" أن تلك العقود تتضمن 4 عقود زيت وعقدين زيت وغاز و6 عقود للغاز، لافته أنه تم وضع 10 عقود منها علي الإنتاج.

يذكر أنه خلال عام 2020 استمرارا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى ، تم خلال عام 2020 توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً ، كما تم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

كما تم توقيع12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالي منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار والانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً ، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك ، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى .