اليوم السابع
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مشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط فى صرف المعاشات

السبت، 13 فبراير 2021 08:27 م
مشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط فى صرف المعاشات مشاركة كشافة تعليم دمياط فى صرف المعاشات
دمياط معتز الشربينى

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أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أطلاق تعليم دمياط مشروع خدمة عامة أصحاب المعاشات، تحت شعار: (كشافة ومرشدات في خدمة وطنها)، وذلك تحت إشراف مدير عام الخدمات وتوجيه التربية الرياضية، حيث يتم تنظيم أماكن صرف المعاشات والإشراف على عملية التعقيم وقياس الحرارة وترتيب دخول كبار السن واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك في الأيام المخصصة لصرف المعاشات بمدارس المحافظة بمشاركة فرق الكشافة والمرشدات بالمدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات محافظ دمياط بتوفير كافة وسائل الراحة لأصحاب المعاشات والحد من التجمعات، منوها إلى أنه تم تجهيز المدارس بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، والتى تم مراعاة توزيعها وفقا لمعايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية، تيسيرا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف وكيل تعليم دمياط، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتخصيص عدد من المدارس لمعاونة مراكز الخدمات البريدية لتنظيم عملية صرف المعاشات، وفقاً للمنظومة التى حددتها الدولة، للتخفيف عن كبار السن وللحد من تجمعات المواطنين فى تلك الظروف الراهنة.

 

 


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