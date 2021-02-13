اليوم السابع
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محامى ترامب عن قرار الشيوخ باستدعاء شهود: احتاج 100.. وأرفض إلزامى بعدد محدد

السبت، 13 فبراير 2021 06:02 م
محامى ترامب عن قرار الشيوخ باستدعاء شهود: احتاج 100.. وأرفض إلزامى بعدد محدد دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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بدأت منذ قليل جلسة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لليوم الخامس وسط توقعات بإعلان الحكم النهائي اليوم.

طالب الديموقراطيين باستدعاء شهود للادلاء بشهادتهم في محاكمة العزل، وجائت نتيجة التصويت بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على استدعاء شهود في المحاكمة، وقال محامي دفاع ترامب، إنه "سيحتاج إلى ما لا يقل عن 100 شهادة، وليس واحدة فقط".

ويسعى مديرو المساءلة في مجلس النواب، إلى استدعاء النائب خايمي هيريرا بيوتلر، وهو جمهوري من ولاية واشنطن، بعد أن وصفت مكالمة أجراها زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي مع ترامب في يوم الشغب، وبحسب ما ورد قال ترامب في تلك المكالمة إن مثيرى الشغب يهتمون بنتائج الانتخابات أكثر من مكارثي ورفضوا التصرف.

قال فان دير فين  محامي دفاع ترامب :"لكن إذا أرادوا الحصول على شهود ، سأحتاج على الأقل أكثر من 100 شهادة ، وليس شهادة واحدة فقط "القضية الحقيقية هي التحريض"، وأضاف: "لا تقيد يدي بالحد من عدد الشهود الذين يمكنني الحصول عليهم" مشيرا الى أن القضية يجب أن تغلق اليوم.


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اخبار امريكا

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