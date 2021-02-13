محافظ كفر الشيخ: 24 ألف وحدة سكنية للمواطنين والتسليم خلال عام

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافى السكرتير العام، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، وإسلام طه، معاون المحافظ لشؤون التسويق والاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ووكلاء الوزرات، ورؤساء ومديري المرافق الخدمية بالمحافظة.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، الجهود التي بذلتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحل مشكلة الإسكان التي دامت حوالي 17 عاماً، وأوضح المحافظ على الخريطة مواقع التجمعات السكنية الثلاثة على مساحة 296 فدان، بإجمالي حوالي 24 ألف وحدة سكنية "اجتماعي، متوسط، استثماري"، وخاصة الإسكان الاجتماعي للحاجزين منذ 2004.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الخريطة التي تم نشرها توضح التجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهاً الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، وستقام خلال عام بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتهاء من أخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري بـ3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدان بجوار ميدان الملك عبدالله، وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية ب 211 عمارة، بهم 432 مصعد، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محل، وحضانة، ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة الثانية تقام على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط بـ33 وحدة سكنية، وتضم 66 مصعد بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة الثالثة تقام على مساحة 108 فدان غرب مدينة كفر الشيخ، جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بـ109 عمارة، تضم 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محل، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عاماً.

قال محافظ كفر الشيخ، جاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها ، الأول الطريق الدائري الغربي "محور صبري القاضي" ، امتداداً لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي، ومحاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء ، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين ، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.