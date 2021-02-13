محافظ بورسعيد يوجه بميكنة جميع الإجراءات داخل مركز الخدمات الإستيرادية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مركز الخدمات الإستيرادية التى تم إعداده بمبنى الغرفة التجارية ، لتتم من خلاله جميع الإجراءات الخاصة بالتنازلات عن الحصص الإستيرادية.

يبدأ العمل بالمركز بدءاً من الغد ، بدلا من التعامل فى الإجراءات داخل الدائرة الجمركية من قبل ، ورافق المحافظ خلاله الجولة ، محمد سعده رئيس الغرفة التجارية ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ، محمد نعيم مدير الجهاز التنفيذي.

وأكد المحافظ ، خلال الجولة على ضرورة ميكنة جميع الإجراءات تيسيراً على المواطنين ، ومن أجل السرعة والدقة وخاصة فى عمليات استخراج الإيصالات الخاصة بإجراءات التنازل دون الاعتماد على الأسلوب اليدوي.

كما شدد المحافظ ، على أنه لن يتم التعامل بالتوكيلات أو التفويضات الخاصة بأى من أصحاب الحصص ولابد من تواجد المتنازل بنفسه لإتمام الإجراءات ، على أن يتم التأكد من شخصية المتنازل من قبل موظفى الجهاز التنفيذى والغرفة التجارية.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالتجهيزات التى تمت وتخصيص دور بأكمله تتوافر فيه كافة التسهيلات ووسائل الراحة للمتعاملين مع المركز، كما وجه بعدم السماح لأى شخص بتعكير صفو عملية التنازلات وتعطيل مصلحة المواطنين والتعامل مع هذه الحالات بكل حزم.



جولة محافظ بورسعيد بالغرفة التجارية



محافظ بورسعيد مع العاملين



محافظ بورسعيد يتفقد احد الاوراق



محافظ بورسعيد يتفقد الغرفة التجارية