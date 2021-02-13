محافظ المنيا يوجه بنقل سيدة مسنة بلا مأوى لمستشفى الصحة النفسية

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل سيدة مسنة بدون مأوى تفترش الشارع في مدخل قلوصنا بمركز سمالوط، إلى مستشفى الصحة النفسية، لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية.

جاء ذلك، بعد أن تم رصد الحالة عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لسيدة مسنة تفترش الشارع وبلا مأوي، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، بالتنسيق مع دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بفحص الحالة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها، وتبين أن السيدة المسنة تعانى من اضطرابات نفسية، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الصحة النفسية عقب انهاء كافة الاجراءات اللازمة ، لتلقى العلاج وتوفير العناية الطبية اللازمة .

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.