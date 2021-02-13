محافظ أسوان: طرح المحال التجارية بالصداقة للاستثمار لمواجهة العشوائيات

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 بمنطقة الصداقة الجديدة، لطرحها للاستثمار وإعادة استغلال المغلق وغير المستغل منها مع سحبها في حالة عدم التزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ أسوان، بحى الصداقة الجديدة اليوم السبت، شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى، يرافقه الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ.

وشدد اللواء عطية، على مراجعة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في امتداد حى الصداقة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن إدخال المرافق للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالف ، مكلفاً بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة.

وحرص المحافظ، على التقاط الصور التذكارية لمجموعة من النشء الذين قاموا بأعمال التجميل والرسومات بالشارع الرئيسى للحى برعاية مؤسسة أمجاد لتنمية المجتمع .