محافظة بورسعيد تنظم زيارة لشباب الأحزاب للمشروعات السكنية والتنموية.. صور

بورسعيد محمد فرج

نظمت محافظة بورسعيد اليوم السبت، جولة ميدانية لزيارة المشروعات السكنية الجديدة، والتنموية حيث شارك فى الجولة عدد من شباب الأحزاب والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، فى إطار حرص المحافظة على تعريف الشباب من أبناء المحافظة بما يحدث من مشروعات على أرض الواقع، والتعريف بخطط الدولة المصرية التى تتم بمحافظة بورسعيد.

وشملت الجولة ، المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد ، وأبراج الحاسب الألى والحى الإماراتى و الإسكان التعاونى وميناء بورسعيدالبري، و رافقهم بالجولة المختصيين عن مشروعات الإسكان بالمحافظة حيث تم عرض الجهود التى بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى مجال الإسكان خلال السنوات الـ 6 السابقة .

ومن جانبهم، أشاد الشباب بالمشروعات السكنية والتنموية التى شهدتها بورسعيد، وأشادوا بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدين ان بورسعيد وضعت على خريطة التنمية فى مختلف المجالات من خلال الجهود المتواصلة للقيادة السياسية والتى جعلت منها قاطرة التنمية لمحافظات مصر.



جانب من الزيارة بميناء بورسعيد البرى