كينيا تتوقع وصول أولى شحنات لقاح كورونا نهاية فبراير الجاري

نيروبى /أ ش أ/

توقع وزير الصحة الكينى موتاهى كاجوى، حصول بلاده على أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنهاية شهر فبراير الجاري، لتطعيم نحو 16 مليون شخص من إجمالى عدد سكان كينيا والبالغ حوالى 53 مليونا.

وقال كاجوي، فى بيان نقلته وكالة بلومبرج، إن بلاده ستشترى لقاحات كورونا من إنتاج شركات "استرازينيكا" و"فايزر" وكذلك "جونسون آند جونسون"، وبعض اللقاحات الأخرى ضمن مبادرة "كوفاكس" للدول النامية.

وأضاف أن كينيا تستهدف 24 مليون جرعة من مبادرة "كوفاكس" و11 مليون جرعة أخرى من آليات أخرى.

ومن المقرر أن تغطى المرحلة الأولى للتطعيم 1.25 مليون شخص من العاملين فى قطاعات الصحة والأمن والهجرة.

وقال فريد سيوي، رئيس هيئة تنظيم الأدوية فى كينيا، إن بلاده تدرس حاليا اللجوء لاستخدام لقاح "سينوفاك" الصينى وكذلك لقاح "سبونتيك" الروسى ومن المقرر أن تتخذ قرارها بهذا الشأن قريبا.