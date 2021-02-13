ضبط 359 عبوة دواء بيطرى مجهول المصدر فى حملة تفتيشية بمركز منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح لضبط الأدوية والعيادات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضـبط 359 عبوة لـ ( 32 صنف ) دواء بيطرى مخالف ( منتهى الصلاحية – مجهول المصدر ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.