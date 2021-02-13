اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شركة بريطانية: تسيير 23 رحلة أسبوعية للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم 30 مارس

السبت، 13 فبراير 2021 04:05 م
شركة بريطانية: تسيير 23 رحلة أسبوعية للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم 30 مارس مينا روفائيل، المدير الإقليمى لشركة الطيران البريطانية"إيزى جيت" لمصر وشمال أفريقيا
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مينا روفائيل، المدير الإقليمى لشركة الطيران البريطانية"إيزى جيت" لمصر وشمال أفريقيا، عن اعتزام الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعية من ميلانو بدولة إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 30 مارس المقبل.
 
وقال "روفائيل" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الشركة قررت تسيير 4 رحلات أسبوعية من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 30 مارس 2021 ، موضحا أن سيتم تسيير رحلتين من "جاتويك" ورحلتين من "مانشستر" لمدينة السلام.
 
وأضاف المدير الإقليمى لشركة "إيزى جيت"، أنه سيتم تسيير 6 رحلات أسبوعية من 3 وجهات ببريطانيا إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 30 مارس المقبل، كما سيتم زيادة الرحلات القادمة من سويسرا إلى 4 رحلات أسبوعية من مدينتي  "جينف" وبازل " السويسرية. 
 
وتابع" روفائيل" قائلا: إن الشركة تعتزم تسيير رحلتين أسبوعية من إيطاليا من مدينة " الغردقة"، وكذلك رحلتين من مدينة برلين الألمانية اعتبارا من 30 مارس 2021، مشيرا إلى تسيير رحلتين من ميلانو الإيطالية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر فى نفس الفترة.

ايزى جيت

بريطانيا

السياحة

الغردقة

شرم الشيخ

رحلات الطيران

مرسى علم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة