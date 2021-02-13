شركة بريطانية: تسيير 23 رحلة أسبوعية للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم 30 مارس

كتبت ميرفت رشاد

كشف مينا روفائيل، المدير الإقليمى لشركة الطيران البريطانية"إيزى جيت" لمصر وشمال أفريقيا، عن اعتزام الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعية من ميلانو بدولة إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 30 مارس المقبل.

وقال "روفائيل" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن الشركة قررت تسيير 4 رحلات أسبوعية من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 30 مارس 2021 ، موضحا أن سيتم تسيير رحلتين من "جاتويك" ورحلتين من "مانشستر" لمدينة السلام.

وأضاف المدير الإقليمى لشركة "إيزى جيت"، أنه سيتم تسيير 6 رحلات أسبوعية من 3 وجهات ببريطانيا إلى مدينة الغردقة اعتبارا من 30 مارس المقبل، كما سيتم زيادة الرحلات القادمة من سويسرا إلى 4 رحلات أسبوعية من مدينتي "جينف" وبازل " السويسرية.

وتابع" روفائيل" قائلا: إن الشركة تعتزم تسيير رحلتين أسبوعية من إيطاليا من مدينة " الغردقة"، وكذلك رحلتين من مدينة برلين الألمانية اعتبارا من 30 مارس 2021، مشيرا إلى تسيير رحلتين من ميلانو الإيطالية لمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر فى نفس الفترة.