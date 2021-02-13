سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثى بنيران الجيش اليمنى غرب مأرب

عدن /أ ش أ/

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، بنيران الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية خلال المعارك التى شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربى محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله "إن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية بصرواح، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيا ودمّرت أطقم وعربات كانت فى طريقها إلى جبهات صرواح".

ويخوض الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة للأسبوع الثانى على التوالى ضد المليشيا الحوثية، فى جبهات صرواح، كسروا خلالها كافة الهجمات الانتحارية التى حشدت لها العشرات من المغرر بهم، وكبّدوها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.