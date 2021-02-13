اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى: نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات وأمامنا فرصة تاريخية

السبت، 13 فبراير 2021 10:51 ص
رئيس الوزراء العراقى: نتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات وأمامنا فرصة تاريخية مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، أن حكومته تتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات، متابعا: "أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وتابع الكاظمى: "حققنا خطوات إيجابية في محاربة الفساد ولجنة مكافحة الفسادة مستمرة بعملها". 

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد مؤخرا: لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، وأنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.

وتابع رئس وزراء العراق، أن الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي، وأضاف مصطفى الكاظمي: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق.


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