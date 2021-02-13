"حياة كريمة" حلم أهالى قرية كفر سليمان بدمياط.. إنشاء محطة صرف أبرز المطالب

عبر أهالى قرية كفر سليمان البحري إحدى قرى مركز كفر سعد بدمياط والتى تم اختيارها ضمن 28 قرية للإنضمام لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن ارتياحهم لانضمام القرية للمبادرة لتلبية احتياجات القرية وتوفير حياة كريمة لسكانها.

"اليوم السابع" استمع إلى مطالب وأحلام أهالى قرية كفر سليمان البحري التى ياكلون فى تحقيقها من خلال مبادرة حياة كريمة ، ويقول حمدى حسنى طمان أحد أهالى القرية لدينا احلام كبيرة ومطالب كنا نسعى لتحقيقها وشعرنا بالسعادة يضم القرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتحقيق مطالب أهالى القرية البالغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة ومنها توفير محطة جديدة لرفع الصرف الصحي وإستكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالقرية واحلال وتجديد الشبكة القديمة وكذلك شبكة مياه الشرب وكذلك تدبيش الترعة داخل القرية وتبطينها

ويشاركة الرأى سامح عمر أحد الأهالى مطالبا بسرعة رصف الطريق الرئيسي للقرية والطرق الداخلية حيث انها متهالكة وتعوق حركة المارة خاصة مع فصل الشتاء مضيفا أن القرية تحتاج إلى مدرسة جديده للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية

ويقول محمد زكريا الكفرواى أحد أبناء القرية مطالب بإنشاء كورنيش للنيل، وإستكمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بكفر سليمان وتوابعها وادراح العمالة إحلال وتجديد شبكة وأسلاك الكهرباء بالقرية.