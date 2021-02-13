اليوم السابع
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ومدرسة للتعليم الاساسى وكورنيش للنيل

"حياة كريمة" حلم أهالى قرية كفر سليمان بدمياط.. إنشاء محطة صرف أبرز المطالب

السبت، 13 فبراير 2021 08:30 ص
"حياة كريمة" حلم أهالى قرية كفر سليمان بدمياط.. إنشاء محطة صرف أبرز المطالب حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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عبر أهالى قرية كفر سليمان البحري إحدى قرى مركز كفر سعد بدمياط والتى تم اختيارها ضمن 28 قرية للإنضمام لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن ارتياحهم لانضمام القرية للمبادرة لتلبية احتياجات القرية وتوفير حياة كريمة لسكانها.

"اليوم السابع" استمع إلى مطالب وأحلام أهالى قرية كفر سليمان  البحري التى ياكلون فى تحقيقها من خلال مبادرة حياة كريمة ، ويقول حمدى حسنى طمان أحد أهالى القرية  لدينا احلام كبيرة ومطالب كنا نسعى لتحقيقها وشعرنا بالسعادة يضم القرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتحقيق مطالب أهالى القرية البالغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة  ومنها توفير  محطة جديدة لرفع الصرف الصحي وإستكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالقرية واحلال وتجديد الشبكة القديمة وكذلك شبكة مياه الشرب وكذلك تدبيش الترعة داخل القرية وتبطينها
 
ويشاركة الرأى سامح عمر أحد الأهالى مطالبا بسرعة رصف الطريق الرئيسي للقرية والطرق الداخلية حيث انها متهالكة وتعوق حركة المارة خاصة مع فصل الشتاء مضيفا أن القرية تحتاج إلى مدرسة جديده للتعليم الأساسي لخدمة أبناء القرية 
 
ويقول محمد زكريا الكفرواى أحد أبناء القرية مطالب بإنشاء كورنيش للنيل، وإستكمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بكفر سليمان وتوابعها وادراح العمالة إحلال وتجديد شبكة وأسلاك الكهرباء بالقرية.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، قد أعلنت أن التكلفة التقديرية للمشروعات المنتظر تنفيذها بـ 28 قرية بمركز كفر سعد، تصل إلى 4 مليارات جنيه، بخلاف معدات تحسين البيئة، كما وجهت تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية على تقديم جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع أعمال المرافق والخدمات بهذه القرى .

وأكدت المحافظ، قيام ممثلى الجهاز المركزى للتعمير، والأجهزة المعنية بالمحافظة بحصر احتياجات هذه القرى من خدمات مختلفة، والتى يأتى بيانها كالتالى، قرى تتبع مدينة كفر سعد "الإسماعيلية والتوفيقية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والحسينية"، وقرية كفر الوسطانى "كفر الوسطانى والبدراوى وأبو راشد"، وقرية المحمدية وتوابعها " المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان".

وأيضاً قرية كفر سعد البلد " كفر سعد البلد والنواصرية " وقرية السوالم، وقرية كفور الغاب بتوابعها " كفور الغاب، الدهايمة، منشأة ناصر " وقريتى كفر سليمان البحرى واللوزى وكذا قريتى كفر شحاتة ودار السلام وقرية كفر المنازلة ، قرية ميت أبو غالب وتوابعها" الزهراء"، قرية أم الرزق، قريتى العباسية، والإبراهيمية البحرية ، قريتى كفر المرابعين الشرقية وابو عياد. 

حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (1)
حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (1)

 

حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (2)
حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (2)

 

حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (3)
حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (3)

 

حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (4)
حلم أهالى قرية كفر سليمان البحرى بدمياط (4)

 

 

 


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