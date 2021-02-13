اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالمنوفية تعقد اجتماعها الأول بسمادون.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 03:13 م
حياة كريمة بالمنوفية تعقد اجتماعها الأول بسمادون.. صور اجتماع فريق حياة كريمة بأهالى قرى سمادون
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، اللقاء الجماهيرى لأهالى قرى الوحدة المحلية بسمادون التابعة لمركز أشمون، لعرض طلباتهم لوضعها ضمن برنامج المبادرة.

شارك فى اللقاء أعضاء فريق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، وسامى سرور رئيس مدينة أشمون ، وسعد رجب رئيس الوحدة المحلية بسمادون ، وعدد كبير من المواطنين بالوحدة المحلية بسمادون

وناقش الاجتماع العديد من الرؤى والمقترحات والخطط حول التطوير والتنمية للوحدة المحلية لسمادون والخطوط العريضة للمبادرة بكل قرى المحافظة من بنية تحتية وصرف صحى وتعليم وصحة وغيرها من الأهداف التى تسعى إليها المبادرة

يذكر أن مركزى أشمون والشهداء تم اختيارهما من محافظة المنوفية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لقرى المركزين .

 

اجتماع حياة كريمة بالمنوفية (1)
اجتماع فريق حياة كريمة بأهالى قرى سمادون

 

اجتماع حياة كريمة بالمنوفية (2)
فريق حياة كريمة
 
اجتماع حياة كريمة بالمنوفية (3)
اجتماع حياة كريمة بالمنوفية 

 

اجتماع حياة كريمة بالمنوفية (4)
اجتماع فريق حياة كريمة بالمنوفية 

حياة كريمة بالمنوفية

اجتماع لجنة حياة كريمة

سمادون

اشمون

مبادرة حياة كريمة

المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة أسوان تتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية المنشية بتكلفة 198 مليون جنيه

السبت، 13 فبراير 2021 02:55 م

محافظ أسيوط يبحث خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 01:17 م

"التضامن": التنسيق مع المحافظين لتنفيذ تدخلات الوزارة فى مبادرة حياة كريمة

السبت، 13 فبراير 2021 12:00 م

قرية منية المرشد بكفر الشيخ على موعد مع التطوير ضمن "حياة كريمة".. توصيل الغاز الطبيعى وإقامة ملعب ومجمع خدمى ورصف الطرق وبناء مدارس أبرز الخدمات.. والأهالى: ننتظر إنشاء مستشفى تأمين صحى.. فيديو وصور

السبت، 13 فبراير 2021 12:00 م

"حياة كريمة" تغير مستقبل قرى القنطرة شرق بالإسماعيلية.. اختيار 16 قرية تضم 37 تابعا ضمن خطط التطوير بتكلفة مليار جنيه.. إنشاء مدارس وتوصيل الغاز والمياه والكهرباء.. و364 لودر وحفار تشارك فى تنفيذ المبادرة.. صور

السبت، 13 فبراير 2021 11:32 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة