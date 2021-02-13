حياة كريمة بالمنوفية تعقد اجتماعها الأول بسمادون.. صور

المنوفية - محمود شاكر

عقد فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، اللقاء الجماهيرى لأهالى قرى الوحدة المحلية بسمادون التابعة لمركز أشمون، لعرض طلباتهم لوضعها ضمن برنامج المبادرة.

شارك فى اللقاء أعضاء فريق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، وسامى سرور رئيس مدينة أشمون ، وسعد رجب رئيس الوحدة المحلية بسمادون ، وعدد كبير من المواطنين بالوحدة المحلية بسمادون .

وناقش الاجتماع العديد من الرؤى والمقترحات والخطط حول التطوير والتنمية للوحدة المحلية لسمادون والخطوط العريضة للمبادرة بكل قرى المحافظة من بنية تحتية وصرف صحى وتعليم وصحة وغيرها من الأهداف التى تسعى إليها المبادرة .

يذكر أن مركزى أشمون والشهداء تم اختيارهما من محافظة المنوفية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لقرى المركزين .



اجتماع فريق حياة كريمة بأهالى قرى سمادون



فريق حياة كريمة



اجتماع حياة كريمة بالمنوفية