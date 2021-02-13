اليوم السابع
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تفجير انتحارى قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشو

السبت، 13 فبراير 2021 09:04 ص
تفجير انتحارى قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشو انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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استهدف تفجير انتحارى، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمنى قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن سقوط قتلى أو أضرار جراء التفجير، بحسب " روسيا اليوم".


الصومال

مقديشو

تفجير انتحارى

انفجار الصومال

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