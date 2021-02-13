تفجير انتحارى قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشو

كتب محمد جمال

استهدف تفجير انتحارى، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمنى قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن سقوط قتلى أو أضرار جراء التفجير، بحسب " روسيا اليوم".