تفجير انتحارى قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشو

استهدف تفجير انتحارى، اليوم السبت، نقطة تفتيش أمنى قرب القصر الرئاسي، في العاصمة الصومالية مقديشو، ولم ترد حتى الآن، أي معلومات عن سقوط قتلى أو أضرار جراء التفجير، بحسب " روسيا اليوم".
تفجير انتحارى قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشوالسبت، 13 فبراير 2021 09:04 ص
انفجار - أرشيفية
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