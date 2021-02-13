اليوم السابع
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تعرف على تشكيل مجلس نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ

السبت، 13 فبراير 2021 12:27 ص
تعرف على تشكيل مجلس نقابة المحامين الفرعية بكفر الشيخ نقابه المحامين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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اعتمد مجلس النقابة الفرعية للمحامين في كفر الشيخ، تشكيل المجلس الجديد، وذلك خلال أول اجتماع للنقابة عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 8 فبراير الجاري.

وتشكل مجلس نقابة المحامين في كفر الشيخ، من فراج فتوح زعفان، نقيبًا، وسعيد محمد العبسي، أمينًا عاما للنقابة، وخالد محمد غالي، وكيلًا أول للنقابة، وعيد عزمي الخطيب، أمينًا للصندوق، وعلي محمد علي عبدالقادر، أمينًا عامًا مساعدًا.

كما يضم تشكيل مجلس النقابة الجديد، أحمد السيد يوسف جاب الله، وكيلًا للنقابة، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر، الأمين العام المساعد، وكل من إبراهيم مدح عبدالله الحصاوي، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وسامي ممدوح ندا الغنام، وكلاء، وأحمد مبروك أحمد سبوخ، عضوا للشباب.


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