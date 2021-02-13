تحليل هرمون TSH يكشف عن اضطرابات الغده الدرقية

كتبت هند عادل

هرمونات الغدة الدرقية من الهرمونات الهامة في جسم الانسان وحدوث أي اضطرابات بها سواء بالنقص أو الزيادة يؤدى الى حدوث مشاكل صحية متعدد، ويقيس اختبار هرمون الغدة الدرقية (TSH) كمية هرمون TSH في الدم و تظهر النتائج مدى جودة عمل الغدة الدرقية، ويمكن للأطباء استخدام نتائج اختبار TSH لتشخيص اضطرابات الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها.

ويقدم التقرير التالى ضمن سلسلة اطمن على نفسك أهمية تحليل TSH والأمراض التي يكشف عنها، ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday، الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الحلق، ينتج هرمونات تساعد على تنظيم العديد من وظائف الجسم، مثل التمثيل الغذائي ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

معدلات TSH العادية



ويمكن أن يساعد اختبار TSH الطبيب في تشخيص قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية، يعتمد النطاق الطبيعي على عمر الشخص وما إذا كانت حاملاً، تميل المعدلات إلى الزيادة مع تقدم الشخص في السن، و لم تظهر الأبحاث اختلافًا ثابتًا في مستويات هرمون TSH بين الذكور والإناث.

ومع ذلك ، وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية ، يعتبر الأطباء عمومًا أن المستويات تكون ضمن المعدل الطبيعي إذا كانت بين 0.4 و 4.0 ملي وحدة لكل لتر.

مستويات TSH حسب الجنس



ومن المرجح أن تعاني الإناث من ضعف الغدة الدرقية أكثر من الذكور وهذا يشمل فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية، ويزداد خطر الإصابة بمشاكل الغدة الدرقية أثناء الحمل وقرب سن اليأس، لم تظهر الأبحاث اختلافًا ثابتًا في مستويات هرمون TSH بين الذكور والإناث.

مستويات TSH حسب العمر



تميل مستويات TSH في الدم إلى الزيادة مع تقدم الشخص في السن، وفقًا لإحدى الدراسات ، انخفضت النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم مستويات TSH بين 0.4 و 2.49 ميكرو وحدة / لتر من 88.8 ٪ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20-29 عامًا إلى 61.5 ٪ لدى الأشخاص الذين يبلغون 80 عامًا أو أكبر.

مستويات TSH الطبيعية أثناء الحمل



تميل مستويات TSH إلى أن تكون أقل عند النساء الحوامل، تزيد هرمونات الحمل بشكل طبيعي من مستويات بعض هرمونات الغدة الدرقية في الدم هذا ضروري لنمو دماغ الجنين والجهاز العصبي.

في الوقت نفسه ، تنخفض مستويات هرمون TSH في الدم نتيجة لذلك ، يستخدم الأطباء نطاقات مرجعية أقل للنساء الحوامل انخفض نطاق TSH الأدنى بحوالي 0.1 إلى 0.2 mU / l وانخفض الحد الأعلى بحوالي 0.5 إلى 1.0 mU / l.

تزداد مستويات هرمون TSH في الدم تدريجيًا خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل ، لكنها تظل أقل من المستويات الطبيعية لدى النساء غير الحوامل، ويراقب الأطباء مستويات هرمون TSH بعناية طوال فترة الحمل يمكن أن يؤثر وجود مستويات مرتفعة أو منخفضة بشكل غير عادي على خطر الإجهاض ويسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل ، مثل تسمم الحمل، الولادة المبكرة، انخفاض الوزن عند الولادة، فشل القلب الاحتقاني.

مستويات TSH الطبيعية عند الأطفال



تكون مستويات TSH في أعلى مستوياتها عند الولادة وتنخفض تدريجياً مع تقدم الطفل في السن.

يوم الميلاد 3.84 - 11.75 ملي مول / لتر

شهر واحد من 1.18 إلى 3.57 ملي مول / لتر

سنة واحدة 1.17–3.55 مللي / لتر

5 سنوات 1.15 - 3.47 ملي / لتر

12 سنة 1.09 - 3.31 ملي / لتر

18 سنة 1.05 - 3.16 ملي مول / لتر

ماذا تعني المستويات العالية؟



تشير مستويات TSH العالية إلى قصور الغدة الدرقية يصاب الناس بقصور الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية مستويات منخفضة من الهرمونات، عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ، تنتج الغدة النخامية المزيد من هرمون TSH للتعويض.

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:إعياء، زيادة الوزن، تورم في الوجه والرقبة، زيادة الحساسية لدرجات الحرارة الباردة، جلد جاف، شعر رقيق، معدل ضربات القلب البطيء، فترات الحيض غير المنتظمة أو الثقيلة، مشاكل الخصوبة، كآبة، إمساك.

ماذا تعني المستويات المنخفضة؟



تشير مستويات TSH المنخفضة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية يُعرف هذا أيضًا باسم فرط نشاط الغدة الدرقية، إذا كانت الغدة الدرقية تفرز مستويات عالية جدًا من الهرمونات ، فإن الغدة النخامية تنتج كمية أقل من هرمون TSH.

تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، ضعف العضلات، العصبية أو التهيج، صعوبة النوم، حركات الأمعاء المتكررة أو الإسهال.