تجديد حبس عاطلين بتهمة تشكيل عصابة لترويج الأقراص المخدرة بالساحل 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر المعارضات بيابة الساحل، تجديد حبس عاطلين، ضبط بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة الساحل، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، حال استقلاله سيارة يعمل عليها كسائق وعثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (غير معلوم لديه) بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالى. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المضبوطات وتبين أنه (عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحضوره لاستلام المضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.