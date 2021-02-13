اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 06:14 م
خالد صلاح
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تأجيل نحو 100 رحلة جوية فى موسكو بسبب تساقط الثلوج

السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م
تأجيل نحو 100 رحلة جوية فى موسكو بسبب تساقط الثلوج تساقط الثلوج_ صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

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أعلن مطار (دوموديدوفو) الروسى بالعاصمة موسكو تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية وإلغاء 8 رحلات أخرى بسبب التساقط الكثيف للثلوج فى المنطقة، فيما اضطرت مطارات موسكو الأخرى كذلك لتأجيل نحو 50 رحلة جوية.

وقال المطار - فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "نظرا للظروف الجوية الشديدة فى منطقة موسكو، فإن الخدمات الجوية لمطار دوموديوفو تعمل بلا جدول محدد لضمان سلامة الرحلات الجوية".

وأضافت أنه حتى اليوم تم تأجيل 20 رحلة جوية فى مطار شيريميتيفو، و28 رحلة فى مطار فنوكوفو، بينما شهد مطار جوكوفسكى تأجيل رحلتين وإلغاء رحلتين أخريين.. لافتة إلى أن مطارات موسكو شهدت تأجيل نحو 100 رحلة جوية خلال اليومين الماضيين منذ بداية السقوط الكثيف للثلوج يوم الخميس الماضي.

 


تأجيل 100 رحلة جوية

موسكو

تساقط الثلوج

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طقس روسيا

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